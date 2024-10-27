"سلامي".. روان بن حسين تطرح أحدث أعمالها الفنية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين أحدث اعمالها الفنية وهي أغنية تحمل إسم "سلامي" و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "سلامي" من كلمات أبو الحسن العقبي، ألحان أحمد برهان، توزيع حمودكا، و ميكس و ماستر عمر صباغ، و الكليب صور تحت غشراف المخرج أحمد الخيامي.

و تقول كلمات الأغتية:

"همي يقلولك اريدك

همي يوصلك سلامي

همي يقولون الحضرتك

بعده ماقل اهتمامي

ويلي بس محتاج اشمك

ياهو اليوديني يمك؟

اني بس ايهمني اسمك

مالي شغله بغير اسامي

غايب وعاذر ظروفك

حتى لو مقدر اشوفك

ابقى احبك ما اعوفك

بالك تشك بكلامي

لو رحت لآخر اماكن

تبقى انت بروحي ساكن

اني صح ابعيد لكن

قلبي باقيلك محامي"