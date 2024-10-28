بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لنجمات ظهرت بفساتين خطفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

سيطر اللون الأحمر على إطلالات نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة في دورته السابعة بداية من الافتتاح حتى رابع يوم من المهرجان.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز نجمات الفن التي ظهرت بفساتين باللون الأحمر خلال حضورهن مهرجان الجونة.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

سينتيا خليفة

ارتدت الفنانة سينتيا خليفة في حفل الافتتاح فستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا.

إنجي علاء

تألقت الفنانة إنجي علاء بفستان طويل بقصة أون شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي بفستان قصير باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

روجينا

ارتدت الفنانة روجينا فستان باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.