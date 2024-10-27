ليام نيسون يفاجئ محبيه بإعلانه عن إعتزال أفلام الحركة.. فما السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي ليام نيسون، البالغ من العمر 72 عامًا، عن خططه للتقاعد من أفلام الحركة بحلول نهاية العام المقبل.
اشتهر نيسون بأدواره في سلسلة Taken الشهيرة والعديد من الأفلام الأخرى عالية الإثارة و التشويق، وقد اعترف بأن العمر يلحق به، على الرغم من استمراره في أداء العديد من مشاهد القتال الخاصة به.
وقال نيسون في أحدث لقاءاته: "عمري 72 عاماً، ويجب أن يتوقف الأمر عند مرحلة ما"، و أكمل قائلاً: "لا يمكنك خداع الجماهير. لا أريد أن يقاتل مارك (نيسون البهلوان) في مشاهد القتال من أجلي".
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