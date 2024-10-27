بلبكاجوال المميز.. كيم كارداشيان تتألق بالجلد اللامع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها بأخر إطلالاتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز، حيث إرتدت كروب توب باللون الأسود ذات أكمام قصيرة مع سروال من الجلد الأسود اللامع ، و إعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم أن كان الابن الذي اصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكب سانت الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

