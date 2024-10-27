ميرنا وليد - بيروت - تألقا الممثلة التونسية درة، بإطلالة لافتة في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وتألقت درة في الصور بفستان أحمر أنيق، جاء بقصة ضيقة تعانق الجسد، وطويل يلامس الأرض، من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي من مجموعته للأزياء الراقية لخريف و شتاء 2025.

كما جاء فستان درة من الساتان باللون البوردو مع كورسيه مزين بزهور ثلاثية الأبعاد وخيوط حريرية وخرز على التنورة وفتحة العنق، من مجموعة "ميدان".

ومن الناحية الجمالية، رفعت درة شعرها بالكامل للخلف، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية بفستان أحمر أنيق بتصميم ورود ثلاثية الأبعاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.