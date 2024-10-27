أعلن فوج اطفاء بيروت، في بيان، أن "رجال فوج الاطفاء في منطقة بصيل نبع الصفا يعملون بتوجيهات من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد الفوج العميد ماهر العجوز على إخماد الحريق المندلع في المحلة، والذي اشتد رغم جميع المحاولات من قبل العاملين على اخماده نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية وقوة الرياح".

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر فوج الاطفاء في منطقة بصيل نبع الصفا يعملون على إخماد حريق اندلع في المحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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