أكسيوس: بدء اجتماعات الدوحة حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أفاد موقع أكسيوس، عن بدء اجتماعات الدوحة حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وكانت قد أفادت شبكة فوكس نيوز عن مصدر مطلع، بأن "هدف اجتماع قطر الرئيسي بحث خطط لوقف إطلاق نار قصير الأمد في غزة يستمر أقل من شهر".

في وقت سابق، كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "مصر اقترحت هدنة من يومين في قطاع غزة لمبادلة 4 أسرى إسرائيليين ببعض المعتقلين الفلسطينيين".

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون: "ستُعقد محادثات خلال 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد مباحثات بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.