بريتني سبيرز تعاود الاحتفال بزواجها من نفسها وتثير التساؤلات حول قواها العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عادت نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز لإثارة الجدل من جديد بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ظهرت بريتني سبيرز في الفيديو وهي ترتدي فستان يشبه فساتين الزفاف وأعادت خلاله الاحتفال بإعلان الزواج من نفسها وعلقت: "اليوم الذي تزوجت فيه نفسي، سأعيده لأنه قد يبدو محرجًا أو غبيًا، لكن أعتقد أنه أروع شيء قمت به على الإطلاق".

وأعلنت بريتني سبيرز زواجها من نفسها لأول مرة مطلع شهر ديسمبر عام 2022 وكانت لا تزال متزوجة من عارض الأزياء الإيراني سام أصغري وعلقت: "نعم، لقد تزوجت من نفسي، لقد شعرت بالممل، هل هذا جنون؟ أم أن هناك شئ؟، نعم ولكن مازلت متزوجة من زوجي أيضًا".

ودائمًا ما تثير بريتني سبيرز الجدل بفيديوهات تقوم بنشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تحمل عدد من الأسلحة البيضاء وقامت بالتلويح واللعب بها، وسط تساؤلات جمهورها ومتابعيها حول سلامة صحتها العقلية، حتى أن تم إبلاغ الشرطة بمقاطعة فينتورا في مدينة كاليفورنيا الأمريكية في شهر أكتوبر من العام الماضي، وقاموا بزيارة قصر بريتني للاطمئنان على صحتها وقواها العقلية.

ووفقًا لموقع "DailyMail" قامت السلطات الأمنية بالاطمئنان على حالة "بريتني" الصحية وذلك بعدما تقدم العديد من متابعيها بعدد من البلاغات التي طالبوا خلالها بالاطمئنان على قواها العقلية إلا أن الشرطة أكدت أن "بريتني" لا تعاني من أي حالة نفسية سيئة.

كشفت شركة "Universal" مؤخرًا عن شراء حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمذكرات بريتني سبيرز "The Woman in Me" وتحويله لفيلم سينمائي من المقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع "Deadline" أن كتاب "The Woman in Me" الذي تربع على عرش الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز العام الماضي، سيتم تحويله لعمل سينمائي من قبل شركة "Universal" وسيتولى العملية الإخراجية المنتج الأمريكي جون إم. تشو الذي اشتهر مؤخرًا بإخراج عدد من الأعمال التجارية الناجحة منها فيلم الأكشن "G.I. Joe: Retaliation" عام 2013، وفيلم الدراما "Now You See Me 2" عام 2016، مرورًا بفيلم الدراما والكوميديا "Crazy Rich Asians" عام 2018.

وتعاقدت بريتني سبيرز على كتاب "The Woman in Me" عام 2022 بمبلغ يقدر بـ 15 مليون دولار، ويتطرق الفيلم إلى مشوار بريتني سبيرز منذ بدايتها لانطلاقها في عالم الشهرة والغناء مرورًا بأزماتها العاطفية وصولًا إلى وقتنا الحالي كونها أحد أشهر نجوم الغناء حول العالم.

يذكر أن بريتني سبيرز انفصلت عن زوجها عارض الأزياء الإيراني سام أصغري في شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك بعد شكوى سام من تعرضه للضرب من قبل بريتني بفترة زواجهما ونشوب العديد من الخلافات التي استدعت في بعض الأحيان لتدخل الأمن، حيث بدأت الخلافات بينهما عندما ظهر سام بداية العام الماضي بكدمة في عينه بعدما التقطت له عدد من الصور بواسطة عدسات الباباراتزي وطلبوا منه الإفصاح عن اسم مرتكب الفعلة إلا أنه لم يكشف عن اسمها في هذا الوقت.

اقرأ أيضWا:

"Tvision" توجه الشكر للمواهب الشابة وتستعد لطرح فيلم "الحريفة 2" بالسينمات

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بصورة مع أحمد العوضي والجمهور يعلق

بعد نجاح دوره في "برغم القانون".. محمد القس يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد السقا

"واقفة ومهزتش رمش".. مشوار صمود شيرين عبدالوهاب من حسام حبيب إلى "جينيس"