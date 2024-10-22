ليونيل ميسّي وباد باني في تعاون لا يصدّق… إعرف تفاصيله

من محمّد صلاح إلى كوبي براينت، ومن فاريل ويليامز إلى Run DMC، فلا شكّ أنّ أديداس تعاونت مع أعظم اللاعبين في مجال الرّياضة والموسيقى. ومع ذلك، فإنّ العلامة التّجاريّة الألمانيّة لا تتوقّف أبدًا عن الابتكار، وهذه المرّة قدّمت تعاونًا لا يصدّق مع لاعب كرة القدم ليونيل ميسّي والموسيقيّ باد باني.

عملاق الملابس الرّياضيّة مرادف للطليعة. سواء كان الأمر يتعلّق بتصاميمها الجريئة أم بحملاتها التي تحدّد الاتّجاه، فقد تمكّنت أديداس من البقاء عبر أذواق الجمهور لأكثر من مئة عام.

بفضل روحها المبتكرة، اجتذبت العلامة التّجاريّة التي أسّسها أدولف ورودولف داسلر شخصيّات عظيمة من الرّياضة والفنّ. النّجوم مثل لاعب الوسط باتريك ماهومز ولاعب كرة القدم باولو ديبالا والمغنّية بيونسيه والممثّل جونا هيل، هم مجرّد بعض الأسماء الكبيرة التي تعاونت مع أديداس.

مع وجود الكثير من عمليّات التّعاون الرّائعة وسنوات عديدة من التّاريخ، من الصّعب التفكير في طريقة أخرى للابتكار. ومع ذلك، قامت شركة أديداس بالكشف عمّا في جعبتها، إذ جمعت بين اثنين من أكبر النّجوم اللاتينيّة في الوقت الحالي، لاعب كرة القدم ليونيل ميسّي والموسيقي باد باني.

وفي تصريحات لـ ESPN، تحدّث ميسّي عن تركيز المجموعة على المجتمع اللاتينيّ، قائلًا: “بالنّسبة لي، وأعتقد أيضًا بالنسبة لـ Bad Bunny، فإنّ المجتمع اللاتينيّ له أهميّة هائلة في حياتنا”.

ردّد باد باني هذا الشعور بإعلانه: “نحن متحمّسون لتقديم هذا التّعاون لمجتمعنا اللاتينيّ. ألإلهام يأتي من جذورنا وكيف تتشابك الرّياضة والموسيقى.”

فاجأت العلامة التّجاريّة الألمانيّة العالم بتقديم التّعاون غير المتوقّع بين هذَين العملاقَين اللاتينيَّين يوم الأحد. وفقًا للمعلومات الواردة من ESPN، تتضمّن مجموعة Bad Bunny & Messi لمسة جديدة على حذاء Adidas Gazelle الكلاسيكيّ وتجسيدًا جديدًا لحذاء ميسّي الرّياضيّ F50.

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ستكون المجموعة الجديدة متاحة قريبًا للجمهور، الذي سيتمكّن من الاستمتاع برؤية أديداس الفريدة لهذَين المتعاونَين غير المتوقعَين والمجتمع اللاتينيّ بشكل عام.