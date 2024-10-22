شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية": نتابع نشاطات بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية، متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

إلى ذلك، ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مخالفة نظام البيئة وتحث الأجهزة الأمنية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

