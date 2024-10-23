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ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء في العراق يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث بالمنطقة

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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