ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء في العراق يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث بالمنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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