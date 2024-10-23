بعد أشهر من اختطافه.. وفاة تربوي تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بـ"صنعاء"

المنامة - ياسر ابراهيم -

توفي، الثلاثاء، تربوي، تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أشهر من اختطافه، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وحسب مصادر حقوقية، فقد تلقت عائلة الأستاذ التربوي "محمد ناجي خماش" مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم المختطف في سجون مليشيا الحوثي، الثلاثاء، بلاغا من مليشيا الحوثي بوفاته في مكان اختطافه.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي اختطفت الأستاذ "خماش" قبل أشهر ضمن موجة اختطافات استهدفت كبار كوادر التربية والتعليم اليمنية في صنعاء، وزجت بهم في سجونها.

ووجهت للأستاذ خماش مع عدد من القيادات التربوية، تهمًا حوثية بنشر الإلحاد في المناهج الدراسية مثل عبارة "المطر ينزل من السماء" وعدتهم جواسيس وعملاء وصهاينة، ولم تحل أي أحد منهم إلى المحاكمة.

وحسب الناشط الحقوقي، رياض الدبعي، فإن وفاة الخبير التربوي محمد خماش في سجون جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بعد اعتقاله منذ يونيو 2024 في ظروف غامضة تثير مخاوف من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار إلى أن وفاة خماش تأتي في أعقاب وفاة زملائه "صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي"، أيضًا في سجون الحوثيين.

وفي الوقت نفسه، لا يزال خبراء آخرون، بمن فيهم مجيب دبوان المخلافي ومحمد المخلافي، مختطفين منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاستهداف الممنهج للأكاديميين والخبراء دون أي مساءلة حقيقية عن أفعالهم.