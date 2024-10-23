العراق يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، مقتل تسعة قادة في تنظيم داعش الإرهابي، أبرزهم من يسمى «والي العراق» في عملية نوعية في منطقة جبال حمرين في شمال البلاد. وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية: تمّ فجر أمس قتل تسعة إرهابيين من بينهم من يسمى والي العراق وقادة آخرون من الخط الأول لعصابات «داعش».

وأشارت إلى أن ذلك حصل بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة من قوات التحالف الدولي.

وفي بيان صدر عن مكتبه، أكد السوداني ظهر أمس أن لا مكان للإرهابيين في البلاد، وأن العراق سيلاحقهم إلى مخابئهم ويقضي عليهم.

وتحدّثت قيادة العمليات المشتركة عن ضبط وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمعدات في ثماني مضافات كانت تستخدمها هذه العصابات المنهزمة، منوهة بأن العملية ما زالت مستمرة.. وليست المرة الأولى التي تعلن فيها القوات العراقية تنفيذ عمليات ضد خلايا للتنظيم أو مواقع يتحصّن فيها، وتستفيد هذه القوات من خبرات ومساندة مستشارين تابعين لقوات التحالف.

وكانت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أعلنت الجمعة الماضي أن القوات العراقية نفذت في 14 أكتوبر ضربات جوية دقيقة في شمال شرق العراق أسفرت عن مقتل أربعة عناصر في تنظيم داعش، بينهم قيادي يسمى «والي كركوك».