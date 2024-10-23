إغلاق مؤقت لحديقتي الخالدية والغاف في جزيرة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، أعمال صيانة لأصول حديقتي الغاف والخالدية في جزيرة أبوظبي، حيث أعلنت أن الحديقتين تم إغلاقهما مؤقتاً، ومتوقع انتهاء أعمال الصيانة مع نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضحت البلدية أن إغلاق الحديقتين يأتي في إطار جهود البلدية لتعزيز وتحسين جودة المرافق والحدائق العامة، والتزاماً منها بتلبية احتياجات زوار المرافق العامة، وتوفير خدمات متكاملة فيها.

وبينت البلدية أن الإغلاق بهدف التطوير وإعادة التأهيل، لا سيما مع توقع زيادة إقبال الجمهور على الحدائق، خلال أشهر الشتاء، حيث تشكل وجهة ترفيهية جاذبة لسكان مدينة أبوظبي.

وتلبي الحدائق العامة ومناطق الألعاب السكنية احتياجات الأطفال المختلفة، وتمنحهم تجارب من الترفيه واللعب واكتساب المهارات المختلفة في بيئة آمنة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأكدت البلدية أنها تحرص على تنفيذ وتجهيز مناطق الألعاب التي تضمها كل حديقة، وفق أحدث وأرقى المقاييس العالمية، لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة لكي تكون ألعابها مناسبة وآمنة لجميع الأطفال بأعمارهم كافة، حتى يقضوا أوقاتاً ترفيهية ممتعة برفقة أفراد العائلة.

وتوفر الحدائق العامة خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، ويحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، وكرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال للفئات العمرية المختلفة.

وتتضمن العديد من الحدائق في أبوظبي مضماراً لممارسة رياضة المشي حول محيط الحديقة، حفاظاً على صحة الأطفال، وفي محاولة لمحاربة انتشار السمنة.

وتراعي الحدائق فئة أصحاب الهمم، بتوفير أجهزة لياقة بدنية مخصصة لهم، ما يتيح فرصة المشاركة في اللعب واللهو وممارسة الرياضة، ضمن منطقة ألعاب صديقة لهم دون عائق أو شعور بالنقص، وتعمل على رفع المهارات الحسية لهم.

ودعت البلدية مرتادي الحدائق إلى ضرورة المحافظة على المظهر الحضاري والمرافق العامة، والحد من المشوهات، للارتقاء بمظهر وجمال المدينة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لمرافق الحديقة التي تم إنشاؤها من أجل رفاهية وسعادة أفراد المجتمع.