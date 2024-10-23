3 جرحى من الصليب الأحمر اللبناني

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أمس، إصابة ثلاثة من مسعفيه بجروح في قصف خلال مهمة إنقاذ منسقة مع قوات الأمم المتحدة «يونيفيل» في النبطية جنوب لبنان، بعيد غارات إسرائيلية على المنطقة. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان للصليب الأحمر أنه بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها أربع سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم، فتعرض الموقع للاستهداف وأصيب ثلاثة مسعفين بجروح جراء الشظايا.