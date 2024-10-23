اخبار العالم

3 جرحى من الصليب الأحمر اللبناني

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات) 

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أمس، إصابة ثلاثة من مسعفيه بجروح في قصف خلال مهمة إنقاذ منسقة مع قوات الأمم المتحدة «يونيفيل» في النبطية جنوب لبنان، بعيد غارات إسرائيلية على المنطقة. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان للصليب الأحمر أنه بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها أربع سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم، فتعرض الموقع للاستهداف وأصيب ثلاثة مسعفين بجروح جراء الشظايا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا