تونس.. تعليق الدراسة في 5 ولايات لسوء الأحوال الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية، أمس، تعليق الدراسة في 5 ولايات بالبلاد، نتيجة سوء الأحوال الجوية. جاء ذلك في بيانات منفصلة لولايات سوسة والمستنير والمهدية وصفاقس وقابس، نشرتها على صفحاتها الرسمية بمنصة فيسبوك.

وفي وقت سابق أمس، قال المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان، إن أغلب مناطق البلاد ستشهد أمطاراً رعدية وغزيرة خاصة الجهات الشرقية للبلاد مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وبحسب بيان للمعهد الوطني للرصد الجوي، بلغت كميات الأمطار في منطقة المطوية من ولاية قابس 117 مليمتراً خلال 24 ساعة. يذكر أن تونس تشهد منذ 3 سنوات موجة جفاف حادة، حيث انخفضت نسبة امتلاء السدود منتصف أكتوبر الجاري إلى 21%، وتسري في البلاد إجراءات رسمية لترشيد استخدام مياه الشرب.