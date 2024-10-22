شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وإيوائية.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات جديدة في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات الإنسانية والإغاثية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 154 سلة غذائية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 1.078 فردًا بواقع 154 أسرة.وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية للأسر الأشد احتياجًا في اليمن للعام 2024م.كما وزّع المركز أمس الأول 401 سلة غذائية في مدينة إنجمينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2.406 أفراد من الفئات الأكثر احتياجًا.وفي باكستان، قدم مركز الملك سلمان أمس الأول 2.500 حقيبة إيوائية في منطقتي بدين وسجاول بإقليم السند، ومنطقة ما نسهرة بإقليم خيبربختون خوا، ومنطقة بهمبر بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 17.500 فرد من الفئات الأكثر ضعفًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.من ناحية أخرى، وزّع المركز أمس الأول, 1321 سلة غذائية و1321 حقيبة صحية في مدينة عفرين بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 7926 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.