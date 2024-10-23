شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت جامعة الطائف، تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء من الـ 12 مساء في رنية والخرمة وتربة.

وأفادت جامعة الطائف، بأنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة 12 مساءً عبر منصة البلاك بورد.

وتابعت: يكون ذلك في المقر الرئيس بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات (رنية والخرمة وتربة) على أن يستمر دوام الموظفين من بعد الساعة 12 مساءً "عن بعد".