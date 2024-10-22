شكرا لقرائتكم خبر عن قتلت 18.. صدمة لمفوض حقوق الإنسان من الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى الحريري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته البالغة إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة قريبة من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في حي الجناح المكتظ بالسكان في بيروت، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا، بينهم 4 أطفال، وإصابة 60 آخرين.

وأكد في بيان الأهمية البالغة لاحترام القانون الإنساني الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المدنيين في مناطق النزاع، مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد من المرافق الطبية الرئيسة في المدينة، ويقدم الرعاية لعدد كبير من المرضى طوال فترة النزاع، قد تعرض لأضرار في الغارة التي وقعت مساء الاثنين. تفادي استهداف المدنيين وشدد تورك على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، داعيًا إلى تقييم تأثير العمليات العسكرية على المرافق الصحية بما يتوافق مع مبادئ التناسب والاحتياطات المنصوص عليها في القانون الدولي.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان، بإجراء تحقيق سريع وشامل في أي هجمات تطال المستشفيات، مجددًا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مؤكدًا أن حماية المدنيين يجب أن تبقى الأولوية القصوى.