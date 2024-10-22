شمس نجوى كرم تشرق على جمهورها في دار دبي أوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت “مومنتس إيفنتس” عن تنظيم حفل جديد لشمس الأغنية العربية، النجمة اللبنانية نجوى كرم، في “دار دبي أوبرا”.

وستضيء نجوى كرم المسرح برفقة فرقتها الموسيقية، مقدمةً مجموعة من أغنياتها التي ستختارها من مكتبتها الموسيقية الغنية، والمحبوبة لدى الجمهور العربي، وذلك يوم 29 ديسمبر 2024.

وقد تم الإعلان عن حفل نجوى كرم من خلال “بوستر” مميز، نُشر عبر حساب “مومنتس إيفنتس” على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: “شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم تشرق على مسرح دبي أوبرا في لقاء استثنائي مع جمهورها يوم 29 ديسمبر. كونوا على الموعد لليلة من الفرح، الإبداع، والموسيقى الخالدة”.

من جهة أخرى، أطلت نجوى كرم في الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent عبر قنوات MBC بإطلالة مبهرة، وأظهرت تألقها مجددًا كعضو في لجنة التحكيم لهذا الموسم، التي تضم أيضًا ناصر القصبي وباسم يوسف.