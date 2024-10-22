تشويق وكوميديا وقضايا إنسانية في أفلام أكتوبر على “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قصة إنسانية مؤثرة تواجهها امرأة بعد وفاة زوجها، في مقابل تأثير السوشال ميديا وتحكمها بحياة مهندس هرب من المدينة إلى مكان منعزل، ومفارقات كوميدية طريفة على خلفية قوى خارقة يتمتع بها مدرس موسيقى. ثلاثة أفلام من مصر والأردن تشاهدونها في أكتوبر على شاهد.

تامر حسني في “تاج” على شاهد

تلاحق الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما، ضمن أجواء ملؤها التشويق في الفيلم الكوميدي “تاج”، من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، والذي يعرض على “شاهد” اعتباراً من 31 أكتوبر. تنطلق التطورات الدرامية عندما يقع تاج، مدرس الموسيقى، في حب فريدة، لكن سرعان ما تنقلب حياته عندما يكتشف أن لديه قوى خارقة غامضة، ويبذل كل ما في وسعه لإخفائها إلى أن يجد أن الناس يحتاجون إلى من يمد لهم يد المساعدة فيهرع لإنقاذهم والوقوف إلى جانبهم.

بطولة: تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي وآخرين.

كريم عبد العزيز في “بيت الروبي” على شاهد

بعد تسريب حدث عائلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقل ابراهيم الروبي مع أسرته إلى قرية نائية هربا من ضغوط الحياة الحديثة، لكن عندما يقنعه أخوه بالنزول معه إلى القاهرة، تأخذ الرحلة منحى غير متوقع يغير حياة العائلة في فيلم المغامرة والتشويق “بيت الروبي”، للمخرج بيتر ميمي الذي يُعرض على “شاهد”. يتناول العمل قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض للكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته.

بطولة: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، وظهور خاص للإعلامية منى الشاذلي.

منى حوا في “إن شاء الله ولد” على شاهد

بعد وفاة زوجها المفاجئ وتهديدات صهرها بالاستيلاء على منزلها، تجبر نوال على التظاهر بأنها حامل بابن لحماية ابنتها ومواجهة قانون الأحوال الشخصية الأبوي في الأردن، ضمن أحداث فيلم “إن شاء الله ولد” للمخرج أمجد الرشيد، والذي يُعرض على “شاهد”. يناقش الفيلم ثقافة الميراث في المجتمع الأردني، حيث تُمنع المرأة من حقها في الامتلاك؛ وتقع تحت ضغط الاستغناء عن حقوقهن في التصرف في املاكهن لأقاربهن من الذكور. فيلم روائي طويل حائز على جوائز عالمية، من توقيع المخرج أمجد الرشيد. شارك في سلسلة من المهرجانات الدولية، حاز خلالها على 8 جوائز، فيما تلقت بطلته جائزة أفضل ممثلة، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل سيناريو.

بطولة: منى حوا، هيثم عمري، سلوى نقارة، يمنى مروان، محمد الجيزاوي وآخرين.