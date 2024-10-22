مراد يلدريم وآيبرو شاهين معًا في مدينة “كان” لهذا السّبب

حضر الممثّل التّركيّ مراد يلدريم، المؤتمر الصّحفيّ الذي نظّمته الشّركة المنتجة للمسلسل الجديد الذي يجمعه بالممثّلة آيبرو شاهين، بعنوان “الحديقة السّريّة” وذلك ضمن فعاليّات معرض Mipcorn ٢٠٢٤ في مدينة “كان” الفرنسيّة وهو أكبر تجمّع في العالم للستوديوهات والموزّعين في جميع أنحاء العالم.

بهذه المناسبة، نشر “يلدريم”، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، صورة جمعته مع إيبرو شاهين،في “كان”، كما تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ أكثر من فيديو من أجواء المؤتمر الصّحفيّ التّرويجيّ للمسلسل.

وفي تصريحات صحفيّة، قال “يلدريم” إنّ تعاونه مع إيبرو، سهلٌ ومميزٌ للغاية وهناك توافق كبير بينهما، لافتا إلى أنّها ممثّلة صادقة ومختلفة وإنسانة رائعة.

يضمّ مسلسل “الحديقة السّريّة”، إلى جانب إيبرو شاهين، مراد يلدريم، الممثّلين: إزجي أيوب أوغلو، كيرم أوزدوغان، زيرين نيشانجي، حقي إرجوك، وتوبراك كهرمان وغيرهم.

تمّ إطلاق البوستر الدّعائيّ للعمل، وقد شاركه “يلدريم” عبر حسابه على “إنستغرام”، مشيرًا إلى أنّ عرضه انطلق على قناة “ناو”التّركيّة.

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نذكر أنّ زوجة مراد يلديريم، إيمان الباني، ترافقه في رحلته إلى “كان”، كما نشرت في وقت سابق صورًا رومنسيّة جمعتهما خلال قضاء عطلتهما في إسبانيا.

الجدير بالذّكر، أنّ مراد يلدريم، أعلن انفصاله عن مسلسل “المنظّمة” في نهاية الموسم الرّابع.