Ardara تبدأ أعمال التهيئة في مشروع الوادي بأبها

أعلنت شركة «اردارا»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، بدء أعمال التهيئة والبناء لمشروع «الوادي» في مدينة أبها، في إطار التحضيرات لأعمال التطوير المقبلة حسب المخطط الشامل للوجهة.

وأشارت إلى أن أعمال التهيئة تشمل تجهيز المنطقة المحيطة بالوادي ونقل الخدمات الأساسية، مع حرصها على ضمان سير الأعمال دون التأثير على الحياة اليومية لسكان وزوار المنطقة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل أي إزعاج أو تعطل لسكان الموقع وزواره.

مشروع نوعي

عبّر أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة هيئة تطويرها و«اردارا»، الأمير تركي بن طلال، عن امتنانه لكل حرص عالي الشأن من القيادة العظيمة، لتصبح عسير وجهة عالمية، قائلا: «مشروع «الوادي» هو أحد المشاريع النوعية في تطوير عسير».

وتعد وجهة «الوادي» باكورة مشاريع «اردارا» التي تهدف إلى ترجمة رؤية المملكة 2030 إلى واقع من خلال تحقيق مستهدفات إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير «القمم والشيم».

كما تم اختيار أبها إحدى المدن المستضيفة فعاليات كأس العالم 2034 في المملكة، لتكون محطة للجماهير تعكس جمال التنوع المعماري والثقافي والحضاري في المنطقة.

الوادي.. قلب أبها

تمثل وجهة «الوادي» أولى مشاريع ووجهات «اردارا» الغنية بالواجهات المائية الخلابة؛ لتكون قلب مدينة أبها النابض بالحياة، حيث توفر العديد من خيارات السكن الراقية والمتنوعة بين الشقق والمنازل، والفنادق الفاخرة المطلة على الواجهات المائية، مع مرافق تجارية وترفيهية، ما سيجعل من الوادي الوجهة الأمثل على مدى العام.

5 مناطق رئيسية

ستعمل الشركة على تطوير خمس مناطق رئيسية بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاث القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه، بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفيلات الراقية والعصرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصممة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.

وتهدف الشركة لتوفير العديد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات، بما في ذلك الضيافة والفنون والثقافة والغذاء والزراعة وتجارة التجزئة والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص. ويأتي إطلاق شركة «اردارا» تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل. كما سيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول العام 2030، بالإضافة لانسجامه مع مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في 2021.

نبذة عن مشروع الوادي

2.5 مليون متر مربع مساحة إجمالية للمشروع

%30 من مساحة المشروع مساحات خضراء مفتوحة

16 كم من الواجهات المائية

17 كم مسارات خضراء

19 مليار ريال إسهاما في دعم الناتج المحلي

آلاف الوظائف لأبناء المنطقة