المهرة.. مكتب التربية يعلن تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع المدارس والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة بالمحافظة ليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب البيان، فقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات قيادة السلطة المحلية، بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب كجزء من التدابير الاحترازية لمواجهة المنخفض الجوي والتغيرات المناخية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وشدد التعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم إبلاغ مدراء المدارس باتخاذ التدابير الوقائية، بما في ذلك تفقد المدارس، وإغلاق النوافذ، وإطفاء منظومات الكهرباء، وتأمين الوثائق المهمة، ووضع أجهزة الكمبيوتر والأثاث في أماكن آمنة.

ودعا المكتب إلى تجهيز المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتضررين في حال الحاجة لذلك، مع متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، وجّه محافظ المهرة، محمد علي ياسر، باتخاذ إجراءات احترازية شاملة لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع.

وتضمنت هذه التوجيهات، تجهيز المستشفيات ومراكز الإيواء وتوفير الخدمات، وتنظيف مجاري السيول، وإخلاء المناطق المنخفضة، وتشكيل فرق طبية متنقلة، ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية.

كما تضمنت التوجيهات، تجهيز معدات الإنقاذ ومنع الإبحار حرصًا على سلامة الصيادين.

وفي هذا الصدد، دعت السلطة المحلية المواطنين إلى متابعة نشرات الأرصاد الجوية المتعلقة باضطرابات البحر وارتفاع الأمواج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، مع التحذيرات من العواصف والسيول، وأخذ الحيطة والحذر.