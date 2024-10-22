7116 جولة تفتيشية للالتزام البيئي

وأشارت الإحصائيات، إلى وصول عدد الجولات التفتيشية في مكة المكرمة إلى 1.867 جولة، ومنطقة الرياض إلى 1.721 جولة، والمنطقة الشرقية إلى 1.089 جولة.
كما بلغ عدد الزيارات في المنطقة الجنوبية 895 زيارة، بينما سجلت المنطقة الشمالية 657 جولة، وبلغ عدد الجولات الرقابية في المدينة المنورة 531 جولة، وجازان 356 جولة.
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