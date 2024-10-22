7116 جولة تفتيشية للالتزام البيئي

نفّذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 7116 جولة رقابية خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر الحالي، شملت جميع الأنشطة التنموية ذات التأثير البيئي، وأظهرت إحصائيات المركز ارتفاعًا في عدد الجولات التفتيشية بنسبة 8.39% مقارنة بالفترة ذاتها للعام 2023.

وأشارت الإحصائيات، إلى وصول عدد الجولات التفتيشية في مكة المكرمة إلى 1.867 جولة، ومنطقة الرياض إلى 1.721 جولة، والمنطقة الشرقية إلى 1.089 جولة.

كما بلغ عدد الزيارات في المنطقة الجنوبية 895 زيارة، بينما سجلت المنطقة الشمالية 657 جولة، وبلغ عدد الجولات الرقابية في المدينة المنورة 531 جولة، وجازان 356 جولة.