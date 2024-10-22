حضرموت.. تواصل الاحتجاجات الغاضبة في المكلا تنديدًا بانقطاع التيار الكهربائي

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاحتجاجات الغاضبة، لليوم الثاني، في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت؛ تنديدًا بانهيار خدمة الكهرباء واستمرار انقطاع التيار لساعات طويلة تصل إلى نحو 15 ساعة.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مُحتجّين أغلقوا عددًا من الشوارع في أحياء المكلا، وأحرقوا إطارات السيارات التالفة، مساء الثلاثاء؛ إحتجاجًا على تردي خدمة الكهرباء.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية وقوات النخبة اعتقلت شُبّان (دون معرفة عددهم)، وأطلقت النار في الهواء؛ لإخراج المُحتجّين من الشوارع التي أغلقوها، وأسفر عنها عرقلة حركة السير.

وكانت الإدارة العامة لمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، قالت مساء أمس الاثنين، إن منظومة الكهرباء تشهد تدهوراً وارتفاعًا في ساعات الإنطفاءات؛ بسبب نقص وقود التشغيل، الذي أدى إلى خروج محطات التوليد عن الجاهزية.

وأضافت في بيان لها، أن عجز التوليد تسبّب بحدوث مشاكل في الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، مشيرة إلى أن خطوط النقل الكهربائي بقدرة 132 ك.ف القادمة من محطة توليد الريان المركزية إلى مدينة المكلا تعرضت لعطل.

وذكرت مؤسسة كهرباء حضرموت أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال في خطوط النقل (132 ك.ف) بهدف إعادة تشغيل محطة الريان المركزية وتعزيز القدرة التوليدية، (إلا إنه لم يحدث أي تحسن لوضع الكهرباء حتى مساء الثلاثاء).