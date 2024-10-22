يسعى البرنامج إلى تطوير قدرات الكفاءات الشابة لدعم نمو قطاع الفعاليات والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويبدأ التقديم في برنامج رواد الفعاليات من يوم 27 أكتوبر، ويستمر التدريب على رأس العمل لمدة عام بدايةً من 1 يناير 2025، فيما يضم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالشراكة مع أفضل المعاهد التدريبية العالمية والمحلية.
ويحرص المركز الوطني للفعاليات على تمكين الطاقات الشابة، وتطوير مهاراتهم، والدخول إلى سوق العمل من خلال برنامج (رواد الفعاليات)؛ الذي يأتي كإحدى مبادرات المركز لتحقيق رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للفعاليات يواصل دوره الريادي في قطاع الفعاليات في المملكة، عبر تطوير الفعاليات من خلال التميز بالخدمات المقدمة والابتكار المستمر والتطوير المستدام للأعمال على أعلى المستويات لتحقيق الريادة في بناء ونمو قطاع فعاليات واعد على المستوى العالمي بما يتماشى مع رؤيته وأهدافه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الفعاليات ومسك يقدمان برنامج تدريب استقطاب الكفاءات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.