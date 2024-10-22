مركز الفعاليات ومسك يقدمان برنامج تدريب استقطاب الكفاءات الوطنية

يقدم المركز الوطني للفعاليات، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) برنامج التدريب على رأس العمل ضمن مبادرة (برنامج رواد الفعاليات)؛ بهدف استقطاب نخبة من الكفاءات الوطنية حديثي التخرج، وتزويدهم بخبرات متنوعة في بيئة عمل ملهمة ومحفزة.

يسعى البرنامج إلى تطوير قدرات الكفاءات الشابة لدعم نمو قطاع الفعاليات والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويبدأ التقديم في برنامج رواد الفعاليات من يوم 27 أكتوبر، ويستمر التدريب على رأس العمل لمدة عام بدايةً من 1 يناير 2025، فيما يضم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالشراكة مع أفضل المعاهد التدريبية العالمية والمحلية.

ويحرص المركز الوطني للفعاليات على تمكين الطاقات الشابة، وتطوير مهاراتهم، والدخول إلى سوق العمل من خلال برنامج (رواد الفعاليات)؛ الذي يأتي كإحدى مبادرات المركز لتحقيق رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للفعاليات يواصل دوره الريادي في قطاع الفعاليات في المملكة، عبر تطوير الفعاليات من خلال التميز بالخدمات المقدمة والابتكار المستمر والتطوير المستدام للأعمال على أعلى المستويات لتحقيق الريادة في بناء ونمو قطاع فعاليات واعد على المستوى العالمي بما يتماشى مع رؤيته وأهدافه