بالصور- إيفا لونغوريا تخطف الأنظار بإطلالة راقية بتوقيع لبنانيّ

أبهرت النّجمة العالميّة إيفا لونغوريا، الجمهور بإطلالتها على السّجّادة الحمراء في حفل متحف الأكاديميّة ٢٠٢٤، إذ تألّقت بفستان راقٍ من توقيع المصمّم اللبنانيّ العالميّ، جورج حبيقة.

بهذه المناسبة، نشرت “لونغوريا”، عبر صفحتها على “إنستغرام”، أكثر من صورة من الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس وعلّقت: “يا لها من ليلة رائعة لجمع الأموال من أجل academymuseum وتكريم ريتّا مورينو المذهلة وكوينتين تارانتينو وبول ميسكال لعملهم المُذهل”.

كذلك نشر الحساب الرّسميّ لدار المصمّم جورج حبيقة، على “إنستغرام”، صورة لـ “لانغوريا” التي تألّقت بفستان باللون الأسود من تشكلية شتاء وخريف ٢٠٢٤، ميّزته قصّة علويّة لافتة بتصميمها.

تجدر الإشارة، إلى أنّ حفل متحف الأكاديميّة، يهدف إلى جمع الأموال والتّبرّعات لمعارض المتحف ومبادراته التّعليميّة والسّينمائيّة.

كما يشكّل الحفل العالميّ، فرصة لمصمّمي الأزياء العالميّين لعرض تصاميمهم الفريدة التي ترمز إلى التّراث الثّقافيّ والفنّيّ العالميّ.

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حضر الحفل هذا العام مجموعة من مشاهيرهوليوود أبرزهم: أريانا غراندي، نيكول كيدمان، سيلينا غوميز، كايلي جينر، كيم كارداشيان وغيرهنّ.