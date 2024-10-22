تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Pixel 9a القادم من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم جوجل إصدارها المتوسط القادم Pixel 9a ببعض التغييرات في إعدادات الكاميرة، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار.

على عكس الإصدارات السابقة من هواتف جوجل Pixel 7a، و Pixel 8a التي تميزت بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، تدعم عملاق البحث إصدارها القادم Pixel 9a بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الدقة الأقل للمستشعر قد تعود إلى دعم الهاتف بمستشعر رئيسي جديد، لذا قد لا تتأثر الكاميرة مع المستشعر الرئيسي المميز بدقة 48 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Pixel 9a سيأتي بكاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع ميزة “Add Me” التي قدمت في سلسلة هواتف Pixel 9، والتي تتيح إضافة شخص إلى الصور الجماعية التي إلتقطت في وقت سابق بتقنية الذكاء الإصطناعي.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن جوجل ستقدم هاتف Pixel 9a بشكل رسمي في حدث يعقد في بداية عام 2025 المقبل، وتشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الهاتف ينطلق بشكل محدد في شهر مارس، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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