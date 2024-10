شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون "سدايا" و"الصحة" في إدارة البيانات الوطنية بالقطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ووزارة الصحة، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في عدة مجالات متعلقة بإدارة البيانات الوطنية في القطاع الصحي، وذلك ضمن أعمال ملتقى الصحة العالمي في نسخته السابعة بالرياض.وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى الالتزام بالأدوات التنظيمية للبيانات الوطنية في المملكة وتعزيز المشاركة في البرامج الوطنية المتعلقة بالبيانات، وتنمية القدرات الوطنية وتطوير المهارات المرتبطة بإدارة البيانات، وذلك وفقًا للأحكام والسياسات المعمول بها إلى جانب نشر الوعي بأهمية إدارة البيانات ورفع مستوى المعرفة في هذا المجال. وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع حوكمة البيانات الوطنية في "سدايا" زاهر أسامة شريفي، ومدير مكتب إدارة البيانات في وزارة الصحة سعد عبداللطيف الحزامي, بحضور مساعد وزير الصحة محمد بن خالد العبدالعالي، ونائب رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا" مشعل بن عبدالله السرحان.ويعكس التعاون بين "سدايا" ووزارة الصحة اهتمام الطرفين بتعزيز الالتزام بالأدوات التنظيمية للبيانات الوطنية، وتطوير مجالات إدارة البيانات في القطاع الصحي بالمملكة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي.