تفاصيل تعاون "سدايا" و"الصحة" في إدارة البيانات الوطنية بالقطاع الصحي

تقدم ميزة "#التوأم_الرقمي" تجربة صحية متطورة عبر مراقبة البيانات الصحية باستمرار، ما يسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة#اليوم | #ملتقى_الصحة_العالمي | #استثمر_في_الصحة | @SaudiMOH



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