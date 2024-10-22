شكرا لقرائتكم خبر عن بين خفيف وكثيف.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: جدة وثول ورابغ والطائف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_عسير - #أبها #أحد_رفيدة #الحرجة ...+3— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 22, 2024
للتفاصيل https://t.co/dfrlUlvhTG #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/dIv3KBso9m
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.