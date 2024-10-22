شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التيار الكهربي.. كوبا تبدأ التعافي من آثار الإعصار أوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدة صغيرة في أقصى شرق كوبا في التعافي اليوم الثلاثاء من الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 6 أشخاص، بعدما عبر الإعصار أوسكار الساحل الشرقي للجزيرة كعاصفة استوائية مصحوبة برياح وأمطار غزيرة.

وأُعيدت إضاءة العاصمة الكوبية جزئيا ليلة أمس الاثنين، بعدما تسبب إظلام واسع النطاق جراء انقطاع الكهرباء في أندلاع احتجاجات قليلة، وتحذير شديد من جانب الحكومة بأن أي اضطرابات سوف تواجه بعقوبات.

أعمال الإنقاذ والإصلاح

وقال الرئيس ميجيل دياز كانيل في تصريح بثه التلفزيون الحكومي، إن أعمال الإنقاذ والإصلاح استمرت في بلدة سان أنطونيو ديل سور، ولم يدخل المسؤولون بعد بعض المناطق التي غمرتها الفيضانات.



كان انقطاع التيار الكهربائي الطويل على مستوى البلاد، والذي جاء عقب انقطاع هائل ليلة الخميس الماضي جزءًا من مشكلات الطاقة في جميع أنحاء البلاد، والتي أدت إلى اندلاع أكبر احتجاجات في كوبا منذ ما يقرب من 30 عامًا في يوليو 2021.

وأعقب ذلك احتجاجات محلية على نطاق أصغر في أكتوبر 2022 ومارس 2024، وكل هذه الأوضاع جزء من أزمة اقتصادية عميقة دفعت إلى هجرة أكثر من نصف مليون كوبي إلى الولايات المتحدة، مع توجه آلاف آخرين إلى أوروبا.