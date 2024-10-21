هل تشارك بيلي إيليش في الموسم الثاني من مسلسل Mr. & Mrs. Smith؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشارت تقارير دولية إلى اقتراب النجمة العالمية بيلي إيليش من المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل “Mr. & Mrs. Smith” الذي يُعرض عبر منصة Prime Video. تأتي هذه الأنباء بعد انتشار شائعات حول نية المنصة البحث عن ممثلين جديدين لتجسيد أدوار “جون” و”جين” في الموسم القادم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، تعمل Prime Video بجدية على اختيار ممثلين في العشرينيات من العمر لتجسيد هذه الأدوار الرئيسية في الموسم الثاني. بيلي إيليش، التي فازت بجائزتي أوسكار، تعد من الأسماء المرشحة بقوة لتجسيد دور “جين”، وفقًا لمصادر مقربة. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت العروض الرسمية قد قُدِّمت للممثلين المرشحين.

يذكر أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تظهر فيها إيليش كممثلة، حيث شاركت في إحدى حلقات مسلسل Glover السابق على Prime Video.

في سياق آخر، كانت إيليش قد وقعت ضمن مجموعة تضم أكثر من 200 موسيقي عالمي على رسالة مفتوحة تدعو إلى حماية الفنانين من استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يقلد أصواتهم وأعمالهم الفنية.