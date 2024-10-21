فيلم Joker: Folie à Deux.. هذا ما حققه منذ بدء عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ارتفعت إيرادات فيلم Joker: Folie à Deux بحوالي 3 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 168 مليونًا و317 ألف دولار منذ إطلاقه في 4 أكتوبر الجاري. مدة الفيلم تصل إلى ساعتين و18 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 54 مليونًا و917 ألف دولار من شباك التذاكر الأمريكي، و113 مليونًا و400 ألف دولار من الأسواق العالمية. ورغم التوقعات بأن يحقق الفيلم 140 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستوى الجزء الأول من السلسلة الذي حقق 1.07 مليار دولار في عام 2019.

يذكر أن بطل الفيلم خواكين فينيكس كان يشعر بالتوتر والمرض يوميًا أثناء تصوير مشاهده الغنائية مع النجمة العالمية ليدي جاجا، وفقًا لما كشفه المخرج تود فيليبس.

الفيلم الذي يُعد متابعة لفيلم Joker لعام 2019، عُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 81 ونال إشادات واسعة، حيث وُصف بأنه “فيلم العام”.