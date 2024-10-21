تايلور سويفت تحطم الأرقام القياسية خلال جولة Eras Tour

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجلت تايلور سويفت رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الحضور خلال حفلها في ميامي ضمن جولتها Eras Tour. حيث اجتذب الحفل، الذي أقيم في ملعب “هارد روك”، أكثر من 85,000 مشاهد، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة التي حققتها مادونا وفرقة U2.

هذا الإنجاز يعزز مكانة سويفت كفنانة عالمية، ويظهر قدرتها على جذب جمهور ضخم من جميع أنحاء البلاد وحتى من الخارج. توافد الحاضرون من مسافات بعيدة لحضور هذا الحدث، فيما ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بتجارب الحاضرين وصورهم.

نجاح الجولة يعود إلى قائمة الأغاني المتنوعة والإنتاج المميز الذي يأخذ المعجبين في رحلة عبر مراحل مسيرتها الفنية.