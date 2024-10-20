نانسي عجرم تنشر صورة معبّرة تجمعها بزوجها وبناتها وتوجه رسالة لبلدها لبنان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على إنستغرام صورة عائلية معبّرة تجمعها بزوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها الثلاث ميلا وإيلا وليا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من حرب ودمار . وكان جميع أفراد العائلة متكاتفين ويحتضنون بعضهم البعض ويبدون وكأن أنظارهم موجهة بحب إلى كل أرجاء البلد.

نانسي عجرم: وفي أحضان العائلة نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار



الصورة العائلية التي نشرتها نانسي عجرم عبر حسابها على إنستغرام كلها معانٍ وتختصر فيها العائلة الكثير من الحب لبلدها لبنان، وكانت اللقطة لافتة لناحية طريقة التقاطها من الخلف لنانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهما الثلاث ميلا وإيلا وليا بين أحضان الطبيعة، وهم واقفون على مرتفعات مطلّة على قرى لبنانية، والجميع جنباً إلى جنب متكاتفين ويحتضنون بعضهم البعض موجهين نظراتهم الشاملة بكل حب إلى فضاء بلدهم الواسع. وجاء تعليق نانسي عجرم على الصورة موجهاً لبلدها والحب المطلق له والذي لا يزعزعه أي شيء، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها من حرب ودمار وموت. وقالت نانسي عجرم في تعليقها: "وفي أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة. لبنان حبنا لك لا يتزعزع".

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الصورة تنفي طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم



وتأتي هذه الصورة العائلية الموجهة لحب الوطن، لتدحض أيضاً بطريقة غير مباشرة الخبر الذي انتشر بكثافة مؤخراً عن طلاق الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، حيث وكعادتها لم ترد نانسي على الشائعة التي ترددت بقوة في الفترة الأخيرة، وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر مثل هذه الشائعة. فهي تتكرر باستمرار. وتفضل نانسي عجرم دوماً التزام الصمت حيال شائعات انفصالها عن زوجها التي تبرز بين الحين والآخر. وتكتفي أحياناً بالصمت أو بنشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها. وهذه المرة كانت الصورة مع كل أفراد العائلة وتشديد نانسي عجرم بتعليقها على حب العائلة والحضن الدافىء الذي تمنحه كفيلة بالرد على كل الشائعات المغرضة.







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