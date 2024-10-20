فن ومشاهير

الشرطة تحقق في وفاة ليام باين.. هل كان تحت تأثير المخدرات قبل سقوطه؟

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد وفاة النجم البريطاني ليام باين في حادث مأساوي خلال الأيام الفائتة، أعلنت الشرطة أنها لم تتأكد بعد من وجود عقار “الكريستال” في غرفته، رغم أن تصرفاته قبل الحادث كانت تتماشى مع سلوك مستخدمي هذا المخدر. ولا تزال السلطات بانتظار نتائج اختبارات المخدرات والمواد التي تم جمعها من موقع الحادث.

الشرطة الأرجنتينية ترجح أن ليام باين قد يكون تحت تأثير عقار قوي يُعرف بتسببه في نوبات ذهانية وهلوسة، ما قد يكون عاملاً في وفاته. وذكرت السلطات في بوينس آيرس لموقع “TMZ” أن نظريتهم الحالية تشير إلى أن ليام كان تحت تأثير مادة “الكريستال”، وهي مادة مخدرة تسبب تقلبات حادة في الحالة المزاجية وقد تدفع المستخدمين إلى التصرف بعدوانية.

الصور الملتقطة من داخل غرفة الفندق التي كان يقيم فيها باين تُظهر حالة من الفوضى الكبيرة، حيث تم تحطيم التلفاز والعثور على أدوات تُستخدم لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى أشياء مكسورة في جميع أنحاء الغرفة. وترى الشرطة أن تعاطي المخدرات قد يكون السبب وراء هذه الفوضى، مما يفسر حالته العقلية وقت وقوع الحادث الذي يُشتبه في أنه انتحار.

عُثر على ليام باين، البالغ من العمر 31 عامًا، يوم الأربعاء بعد سقوطه من شرفة غرفته في الطابق الثالث بأحد فنادق الأرجنتين، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا