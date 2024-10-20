مروان خوري يضرب موعداً مع جمهوره في ألمانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم مروان خوري حفلاً غنائياً في ألمانيا يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، حيث سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية، وذلك ضمن سلسلة حفلات يحييها نجوم الغناء في مختلف الدول.

كما سيشارك مروان خوري برفقة المطربة عبير نعمة في حفل غنائي في أوبرا دبي يوم 9 نوفمبر المقبل، حيث سيقدمان باقة متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة التي تحظى بتفاعل واسع من الجمهور.

وكان مروان خوري قد أحيا حفلاً غنائياً في يونيو الماضي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، حيث قدم مجموعة من أغانيه الرومانسية، بما في ذلك أغنيته الجديدة “خد الغمرات”. تميز الحفل بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة عندما عزف مروان بعض أغانيه على البيانو وسط تصفيق حار.