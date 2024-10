تكريم جين فوندا عن إنجازاتها الحياتية في حفل توزيع جوائز ساغ SAG لعام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - مشوار فني طويل وحافل مليء بالعديد من المحطات السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، والإنجازات للنجمة جين فوندا، كل هذا دفع المنظمين لحفل توزيع جوائز ساغ SAG (جوائز نقابة ممثلي الشاشة) لعام 2025 لتكريم النجمة بجائزة إنجاز مدى الحياة، لما قامت به من مساهمات في تحسين صورة مهنة التمثيل وما لها من تاريخ من المشاركة النشطة في المساعي الإنسانية والخدمة العامة.

جين فوندا صاحبة رسالة ترفيهية وثقافية

سيُقام حفل توزيع جوائز ساغ SAG (جوائز نقابة ممثلي الشاشة) في نسخته الـ 31 يوم الأحد 23 فبراير 2025 في تمام الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (فجر الإثنين 24 فبراير)، وخلال الحفل سيتم تسليم جين فوندا جائزة SAG للإنجاز مدى الحياة، والتي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وستكون الممثلة والناشطة الشهيرة هي الحائزة الستين على الجائزة.

قالت رئيسة SAG-AFTRA فران دريشر، عند الإعلان عن الجائزة صباح أمس الخميس: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدعوة والثقافة بشغف لا يتزعزع. نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كان صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا".

ويأتي تكريم فوندا بهذه الجائزة بعد أن حصلت عليها قبلها باربرا سترايساند عام 2023، سالي فيلد عام 2022، وهيلين ميرين في عام 2021.

جين فوندا ومسيرة مهنية استمرت لستة عقود

في بيانٍ لها، قالت جين فوندا إنها تشرفت بشدة لقبول الجائزة، وأضافت: "لقد عملت في هذه الصناعة طوال حياتي تقريباً ولا يوجد شرف مثل الذي يمنحه لك أقرانك. تعمل نقابة ممثلي الشاشة بلا كلل لحماية الممثل العامل وضمان معاملة أعضاء النقابة بشكل منصف في جميع المجالات، وأنا فخورة بكوني عضوة بينما نستمر في العمل لحماية أجيال من الفنانين القادمين".

وأشارت SAG-AFTRA إلى مسيرة فوندا التي استمرت ستة عقود ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، بالإضافة إلى تركيزها على القضايا الاجتماعية. فازت بالعديد من الجوائز من بينهم جائزتا أوسكار، جائزتا بافتا، جائزة إيمي، سبع جوائز غولدن غلوب، جائزة الإنجاز مدى الحياة من معهد الفيلم الأمريكي لعام 2015، جائزة سيسيل بي ديميل، جائزة جين فوندا الإنسانية للنساء في السينما (التي سُميت باسمها)، وجائزة هاري بيلافونتي لأصوات العدالة الاجتماعية في مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2023.

أبرز أعمال جين فوندا

تشمل أبرز أفلام جين فوندا "Klute"، "Coming Home"، اللذين حصلا على جائزة أوسكار أفضل ممثلة، بالإضافة إلى "9 to 5"، "They Shoot Horses, Don't They؟"، "The China Syndrome"، "On Golden Pond"، "Stanley & Iris"، "Monster-In Law" ومؤخراً، فيلم "80 For Brady" مع زميلاتها المكرمات من نقابة ممثلي الشاشة ليلي توملين، سالي فيلد، وريتا مورينو.

وفي التلفزيون، حصلت فوندا على جائزة إيمي عن دورها في مسلسل "The Dollmaker"، كما تشمل أعمالها الأخرى مسلسل "The Newsroom الذي منحها ترشيحين لجائزة إيمي، مسلسل "Grace and Frankie"، والفيلم الوثائقي "Jane Fonda in Five Acts" الذي على ترشيح لجائزة إيمي.

أمام من حيث الأعمال الإنسانية والاجتماعية، فتشتهر فوندا بنشاطها في مجال الحقوق المدنية والمساواة بين الرجل والمرأة. شاركت في تأسيس اللجنة السياسية النسائية في هوليوود مع باربرا سترايساند وآخرين، وشاركت في تأسيس مركز الإعلام النسائي مع روبن مورغان وغلوريا ستاينم. وكانت مؤخراً صوتاً في رفع مستوى الوعي حول أزمة المناخ العالمية.

