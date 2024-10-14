خالد الذهبي عن مشاركته في الحريفة 2 الريمونتادا: مفاجأة 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - كشف خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة نصري عن مشاركته في فيلم "الحريف 2- الريمونتادا"، وذلك بعد نجاحه في تقديم أداءٍ جيد لشخصية "النص" التي تقمصها خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم؛ مما ساهم في حصوله على إشادات واسعة، سواء من قِبل الجمهور أو النقاد.

واستطاع الجزء الأول من الفيلم أن يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعد تحقيقه لإيرادات مرتفعة، أدّت إلى تصدُّره لشباك التذاكر لأسابيع متتالية. هذا الأمر جعله ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية.

بوستر فيلم "الحريفة 2"

وقد شارك خالد الذهبي متابعيه عبْر صفحته على "إنستغرام" بوستر الفيلم والذي ظهر عليه جميع أبطاله، وهم: نور خالد النبوي، أحمد غزي، أحمد بحر "كزبرة"، عبدالرحمن محمد. وعلّق بالقول: "مفاجأة مش كده".

وقد تفاعل عددٌ كبير من محبي "الذهبي" مع إعلان مشاركته في جزء العمل الثاني؛ معبرين عن فرحتهم بمجموعة من التعليقات: "مفاجأة حلوة أوي"، "كان نفسنا نشوفك".

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قصة فيلم "الحريفة"

حظي فيلم "الحريفة" بإشادات كبيرة، سواء من قِبل النقاد أو الجمهور. وتدور حبكة الفيلم حول "ماجد" نور خالد النبوي، الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية؛ فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة الذي يشارك في إحدى المسابقات، على أمل الفوز بجائزة كبرى.



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