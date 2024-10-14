أكرم حسني كابتن طيّار في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - حجز الفنان أكرم حسني مكانه في موسم دراما رمضان 2025، بعدما تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الكابتن"، المكوّن من 15 حلقة، إخراج معتز التوني، وعلمت "الخليج 365" أن أكرم حسني يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية كابتن طيّار يواجه العديد من المواقف الكوميدية.
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وخلال موسم دراما رمضان 2024 أيضاً، ظهر أكرم حسني كضيف شرف خلال أحداث مسلسلين؛ الأول هو "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، والثاني "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، كما ظهر مؤخراً كضيف شرف حلقة من حلقات مسلسل "ديبو" بطولة محمد أنور، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات.
وسجل أكرم حسني بـ"تطبق الشروط والأحكام" تواجده على خشبة المسرح في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، بعدما قدم مسرحية "عطل فني" بمشاركة هشام ماجد وشيكو عام 2020، "حتى لا يطير الدكان" بمشاركة درة وبيومي فؤاد عام 2022، وجاء العام الماضي ليقدم "تطبق الشروط والأحكام" في موسم الرياض، وحالياً يستعد لعرضها في موسم جدة.
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يذكر أن أكرم حسني قد خاص تجربة فنية جديدة لم يتطرق لها في أعماله السابقة؛ إذ شارك أكرم برفقة نجله ياسين في تقديم النسخة العربية من فيلم الكارتون العالمي "غارفيلد"، حيث يقدم نجله ياسين الدبلجة الصوتية لشخصية "غارفيلد"، وهي في مرحلة الطفولة، عقب ذلك يتولى أكرم الدبلجة الصوتية لهذه الشخصية عندما تتقدم في العمر.
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أكرم حسني يقدم دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانيةيكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذي شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.
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https://www.instagram.com/p/C3LbGBXrw1c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة: قائمة نجوم الكوميديا في موسم دراما رمضان 2025
وخلال موسم دراما رمضان 2024 أيضاً، ظهر أكرم حسني كضيف شرف خلال أحداث مسلسلين؛ الأول هو "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، والثاني "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، كما ظهر مؤخراً كضيف شرف حلقة من حلقات مسلسل "ديبو" بطولة محمد أنور، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات.
"تطبق الشروط والأحكام" آخر تجارب أكرم حسني المسرحيةبالنسبة للمسرح، قدم أكرم حسني مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" التي عرضت في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك في موسم جدة خلال شهر أغسطس الماضي، والمسرحية يشارك في بطولتها: أسيل عمران، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، ومن تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، وإخراج محمد أوتاكا.
وسجل أكرم حسني بـ"تطبق الشروط والأحكام" تواجده على خشبة المسرح في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، بعدما قدم مسرحية "عطل فني" بمشاركة هشام ماجد وشيكو عام 2020، "حتى لا يطير الدكان" بمشاركة درة وبيومي فؤاد عام 2022، وجاء العام الماضي ليقدم "تطبق الشروط والأحكام" في موسم الرياض، وحالياً يستعد لعرضها في موسم جدة.
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يذكر أن أكرم حسني قد خاص تجربة فنية جديدة لم يتطرق لها في أعماله السابقة؛ إذ شارك أكرم برفقة نجله ياسين في تقديم النسخة العربية من فيلم الكارتون العالمي "غارفيلد"، حيث يقدم نجله ياسين الدبلجة الصوتية لشخصية "غارفيلد"، وهي في مرحلة الطفولة، عقب ذلك يتولى أكرم الدبلجة الصوتية لهذه الشخصية عندما تتقدم في العمر.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».