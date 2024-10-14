هكذا ظهرت مايان السيد في كواليس فيلم ولنا في الخيال حب

كواليس فيلم "ولنا في خيال حب"

مايان السيد وعمر رزيق من كواليس ولنا في الحب خيال - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - تخوض الفنانةتجربة سينمائية جديدة؛ من خلال عمل يحمل اسم "ولنا في الخيال حب"، والذي تم الانتهاء من تصوير مشاهده؛ استعداداً لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.إذ يشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، منهم: أحمد صلاح السعدني، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق.وتزامناً مع انتهاء تصوير الفيلم، قرر القائمون على العمل بدء الترويج له، من خلال نشر صور له من الكواليس، والتي ظهرت في إحداها النجمة الشابة مايان السيد وهي تجلس على دراجة بخارية خلف الفنان عمر رزيق.وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

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نشاط فني لـ مايان السيد

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