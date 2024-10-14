هكذا ظهرت مايان السيد في كواليس فيلم ولنا في الخيال حب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - تخوض الفنانة مايان السيد تجربة سينمائية جديدة؛ من خلال عمل يحمل اسم "ولنا في الخيال حب"، والذي تم الانتهاء من تصوير مشاهده؛ استعداداً لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.
إذ يشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، منهم: أحمد صلاح السعدني، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.
وفيلم آخر بعنوان "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، أمام النجمة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، وإخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني من فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2016.
هذا بالإضافة إلى فيلم "قصر الباشا"، الذي تشارك مايان في بطولته مع بطولة النجم أحمد حاتم، والممثلة السعودية سمية رضا، وكذلك فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بطولة أحمد السعدني، هنا الزاهد، ومي عمر، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وهو مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق.
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إذ يشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، منهم: أحمد صلاح السعدني، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق.
كواليس فيلم "ولنا في خيال حب"وتزامناً مع انتهاء تصوير الفيلم، قرر القائمون على العمل بدء الترويج له، من خلال نشر صور له من الكواليس، والتي ظهرت في إحداها النجمة الشابة مايان السيد وهي تجلس على دراجة بخارية خلف الفنان عمر رزيق.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.
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نشاط فني لـ مايان السيدعلى جانب آخر، تعيش النجمة الشابة مايان السيد حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في أكثر من عمل سينمائي، من بين هذه الأعمال فيلم "نجوم الساحل"، من إخراج رؤوف سيد (مخرج فيلم الحريفة)، ويضم "نجوم الساحل" نخبة من المواهب الشابة؛ مثل أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبدالحميد.
وفيلم آخر بعنوان "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، أمام النجمة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، وإخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني من فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2016.
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A post shared by Mayan El Sayed مايان السيد (@mayanelsayed)
هذا بالإضافة إلى فيلم "قصر الباشا"، الذي تشارك مايان في بطولته مع بطولة النجم أحمد حاتم، والممثلة السعودية سمية رضا، وكذلك فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بطولة أحمد السعدني، هنا الزاهد، ومي عمر، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وهو مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».