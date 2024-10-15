تامر هجرس يكشف حقيقة الخلاف مع محمد رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان تامر هجرس، إن الشللية موجودة في الوسط الفني، ومنتشرة للغاية وصعبة، ولكن عندما يندمج الفنان مع مجموعة معينة وينسجم معهم بحكم أنهما متواجدان بشكل مستمر فبالتالي يتم ترشيحه لأي دور.

وتابع تامر هجرس، خلال تصريحات تليفزيونية :"الدكتور أشرف زكي بيهتم بالموضوع ده وفي ناس من أعضاء النقابة هما أولى أنهم يشتغلوا من البلوجر علشان عندهم متابعين على الإنستجرام، وكل عضو لازم يبقى ليه معلومات في النقابة وتاريخ أعمالهم ولقطات خاصة من مشاهدهم".



وأشار "هجرس"، إلى أنه لا توجد خلافات بينه وبين الفنان محمد رمضان في فيلم الديزل، وأن ما روج للموضوع ربما قد يكون من جانب الشركة المنتجة حتى يحصل العمل على إيرادات قوية وقت عرضه بالسينمات، كما أنه لم يتقاضى أجر مقابل دوره ولكنه فعل ذلك مجاملةً لـ كريم السبكي ومحمد رمضان وكانت لديه رؤية مختلفة في الكتابة والإخراج والسناريو.



وأردف تامر هجرس، "أهم حاجه كسبتها من الفيلم ده المشهد اللي بقول فيه "أنزل على ركبك يالا" بسمعها في كل حتة والناس بتعبتها ليا كل شوية رغم أن الفيلم أتعرض من 7 سنين وده مهم بالنسبة ليا وفي نفس الوقت أنا ومحمد مكانش معانا مشكلة خالص بس الشوشرة مهمة وبتبقى مصنوعة أحياناً".



وأوضح تامر هجرس، أن ياسمين صبري ممثلة جميلة للغاية وكانت تسأله قبل التصوير "هو حضرتك عندك بنات فعلاً"، معقباً :"ياسمين صبري بتضحكني وهي ممثلة شاطرة ولذيذة وكانت بتقولي يا أونكل رغم أن فرق السن اللي بينا مش كبير هما كام سنة بس".