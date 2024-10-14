زواج حازم زيدان ولمى بدور.. بدأت قصة حبهما منذ ست سنوات في فيلم أمينة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - احتفل الفنان حازم زيدان والفنانة لمى بدور بزفافهما في أحد فنادق العاصمة السورية بحضور والد العريس الفنان القدير أيمن زيدان وحضور عدد من النجوم. وجاء زواجهما تتويجاً لقصة حب جمعتهما منذ ست سنوات عندما التقيا بفيلم "أمينة" الذي أخرجه والد العريس الفنان القدير أيمن زيدان.

روعة ياسين لأيمن زيدان: أستاذي ومعلمي

خطف زفاف الفنانين حازم زيدان ولمى بدور الأضواء. وتم بحضور والد العريس الفنان أيمن زيدان وعدد كبير من النجوم ومنهم سعد مينا ويزن السيد وزوجته لمى الرهونجي، ورنا الأبيض وعبير شمس الدين وروعة ياسين حيث قامت الأخيرة بنشر على ستوري حسابها على إنستغرام، صورة جمعتها مع زميلتيها عبير شمس الدين ورنا الأبيض من حفل الزفاف.

نشرت روعة ياسين صورة جمعتها مع رنا الأبيض وعبير شمس الدين على ستوري حسابها على إنستغرام

كما نشرت صورة لها مع الفنان أيمن زيدان وعلقت على الصورة قائلة "أستاذي ومعلمي أيمن زيدان وأغلا الناس على قلبي مبروك زواج حاتم ولمى ويا رب شوف الفرحة بعيونك".

نشرت روعة ياسين صورة جمعتها بالفنان أيمن زيدان- عبر ستوري حسابها على إنستغرام

الفنانون يهنئون العروسين حازم زيدان ولمى بدور

وفي حين لم ينشر بعد العروسان حازم زيدان ولمى بدور ووالد العريس النجم أيمن زيدان الفيديوهات والصور الخاصة بحفل الزفاف، تلقى حازم زيدان ولمى بدور الكثير من التهاني على ستوري حسابيهما على إنستغرام من أصدقائهما الفنانين. وكانا يردان بتوجيه الشكر لمهنئيهما ومنهم الفنانة شكران مرتجى التي كتبت على بطاقة زفاف العروسين التي كان نشرها حازم على حسابه على إنستغرام "ألف مبروك يا غوالي الحب يملأ حياتكم يا رب". فشكرتها العروس لمى بدور قائلة "القلب الكبير شكران يلي بتغمرنا دائماً بحنانها شكرا"، ووضعت لها رمز القلب.

تهنئة شكران مرتجى للعروسين وردّ لمى بدور عليها- الصورة من ستوري حساب حازم زيدان على إنستغرام





أما الفنانة ساندي نحاس والتي أطلت مع حازم زيدان في المسلسل التركي المعرب "لعبة حب" فهنأتما على ستوري حسابهما على إنستغرام بنشر صورة مشتركة لهما مع تعليق "ألف مبروك يا حبايب القلب بتمنالكن حياة سعيدة وحلوة". فردت لمى بدور قائلة:" حبيبة القلب كنا منتمناكي معنا"، ووضعت رمز القلب.



تهنئة ساندي نحاس للعروسين وردّ لمى بدور عليها- الصورة من ستوري حساب حازم زيدان على إنستغرام

وجاءت إطلالة العروسين حازم زيدان ولمى بدور وفق الصور والفيديوهات التي سربها بعض الحضور على السوشيال ميديا، ساحرة بالأبيض، حيث ارتدت لمى فستان زفاف ناعم، فيما أطلّ العريس ببدلة بيضاء.

نقابة الفنانين في سوريا تهنىء العروسين

ووجهت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق تهنئة خاصة للعروسين حازم زيدان ولمى بدور من خلال نشر صورة جمعتهما على حسابها على الفيسبوك أرفقتها بعبارات التهنئة التالية:" مباركة قلبية للزميل الفنان حازم زيدان والزميلة الفنانة لمى بدور زفافهما الميمون ألف مبروك".



قصة حب حازم زيدان ولمى بدور بدأت منذ ست سنوات

وكان العروسان حازم زيدان ولمى بدور قد تعارفا منذ ست سنوات عندما اجتمعا بفيلم "أمينة" في العام 2018 من إخراج والد العريس الفنان أيمن زيدان. فيما كان حازم تزوج من قبل من الفنانة المصرية نهى وعابدين في العام 2014 وتطلقا بعد ثلاث سنوات في العام 2017. ولهما ابن وحيد يدعى أيمن.

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حازم زيدان العاشق الرومانسي

يتحدث الفنان حازم زيدان عن حبه لزوجته لمى بدور في حديث سابق له حيث يعترف أن تعارفها جاء خلال فيلم "أمينة". وذكر أنه أعجب بها وحاول التقرب منها. وحصل الإعجاب المتبادل بينهما أثناء تصوير الفيلم. ويصفها حازم زيدان بأنها حبيبة قلبه وكتلة من الحنيّة وكتلة من الحساسية وكتلة من الصبر لأنه يدرك كم تتحمله لأنه شخص غير سهل ومزاجي جداً. وهي شخص واعٍ ومثقف إلى أبعد الحدود وتحب عملها ووفية.

أعمال حازم زيدان ولمى بدور

ورث حازم زيدان موهبة التمثيل من والده أيمن زيدان وأعمامه الممثل وائل زيدان والممثل الراحل شادي زيدان. وبدأ التمثيل مبكراً حيث شارك بعمر التاسعة بمسلسل مع والده بعنوان "يوم بيوم". درس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. ودرس أيضاً الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما في مصر حيث تعرف إلى زوجته السابقة نهى عابدين. لحازم العديد من المسلسلات منها "أيام الدراسة"، "بقعة ضوء"، "وهم"، "سوق الورق"، "أصوات خافتة"، "مواسم الخطر" وغيرها الكثير.

أما أعماله السينمائية فهي "مطر أيلول"، "ليلى والذئاب"، "السابعة والربع مساء" وغيرها من الأفلام. وشارك بمسرحيات "الحكايا الثلاث"، "فابريكا"، "راجعين"، "مهادر بريسان"، "برلمان" و"سوبر ماركت".

وأطلّ مؤخراً بدور زيد في المسلسل التركي المعرب "لعبة حب". ويطلّ حالياً مع والده الفنان أيمن زيدان بالمسلسل التركي المعرب "العميل" بدور بلال.

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أما لمى بدور فدرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. وتمتلك موهبة تمثيلية لافتة شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية السورية منها "شهر زمان"، "كواليس أحمر"، "صرخة روح"، "غيوم داكنة"، "الكبير أوي بالجزء السابع"، "أيام الرصاص"، "الفرسان الثلاثة"، و"ورد أسود". وشاركت في العديد من الأفلام:" لص بغداد"، "غيوم داكنة"، "حكاية دمشقية"، و"هالة والملك."

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