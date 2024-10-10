إبراهيم الحساوي لـ الخليج 365: منتدى الأفلام السعودي حدث مهم وأتمنى له الاستمرارية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - تواجد الفنان إبراهيم الحساوي في الرياض وذلك لحضور افتتاح منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثانية الذي دشنه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، امس الأربعاء والتي ستستمر فعالياته حتى 12 من أكتوبر، بحضور نخبة من المنتجين والفنانين والمتخصصين والمهتمين وصانعي الأفلام، من داخل المملكة وخارجها.

وقال إبراهيم الحساوي لـ"الخليج 365" : " في الحقيقة، أنا سعيد جداً في منتدى الأفلام السعودي في دورته الثانية. فهي حافلة بالكثير من الفعاليات والضيوف وشركات الإنتاج، وقد كان الافتتاح فخماً جداً وخصوصاً بتشريف سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن بن عبدالله بن فرحان، وأيضاً تشريف صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وتابع الحساوي وقال: "حضرت المنتدى للتعرف أكثر عليه وعلى شركات الإنتاج المشاركة والدورات المقامة وهو منتدى ناجح أتمنى له الاستمرارية.

آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي

انتهى مؤخراً الفنان إبراهيم الحساوي من تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "هوبال" وهو من اخراج عبدالعزيز الشلاحي ومن بطولة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، حمدي الفريدي، وتدور احداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه".

وكان الفنان إبراهيم الحساوي قد أعلن مؤخراً عن حصول الفيلم الوثائقي "حامض حلو" على جائزة عالمية بمهرجان قازان السينمائي بروسيا وهي من إنتاج نون فن، إخراج أحمد الحساوي، المنتج التنفيذي محمد الحساوي، منتج كاظم العبدالوهاب، سيناريو محمد الفرج، مساهمة إبداعية إبراهيم الحساوي، منتج موسيقي محمد الشاهين، محرر الفيديو نادين قبج، المتحدثون حيدر العيسى، بهية الكشي، حجي السلطان، بمشاركة الفنانة آمال الرمضان، مدير التصوير والإضاءة علي الشافعي، تصوير محمد الشواف، مشرف الإضاءة عادل الشافعي، مساعدو التصوير حسين الشناف، حسن الخليفة، المخرج الإبداعي كوثر السويكت، مدير الإنتاج فاطمة اليوسف، مساعد مخرج رحمة الجليمي، تسجيل الصوت عدنان المنسف، تصميم مخطوطة الشعار بتول بوخمسين، إنتاج نون فن، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، أعمال ما بعد الإنتاج دارين ميديا".

وأيضاً فيلم "هجان" من ﺇﺧﺮاﺝ أبوبكر شوقي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أبوبكر شوقي وعمر شامة، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عمر العطاوي، تولين بربود، عزام النمري، إبراهيم الحساوي، ومحمد هلال حصل على 10 جوائز ذهبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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