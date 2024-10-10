  في يوم ميلاده.. أغاني محمد منير التي لمست وجدان الجمهور

شتا ... صورة للحياة اليومية

ممكن ..دعوة للفرح والتفاؤل

لو بطلنا نحلم ...شعار كل جيل

تعاون فني منتظر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - صاحب طبقة صوتية مختلفة عندما تستمع لها تشعر بالحنين والاشتياق سواء للوطن أو للحبيب، حيث تميز طوال مشواره الفني أن يكون له لون غنائي مختلف عن مطربي جيله ، إنه النجم الكبيرأو كما يلقبه جمهوره ومحبوه في الوطن العربي بــ"الكينج"، حيث يحتفل اليوم الموافق 10 أكتوبر بيوم ميلاده وسط نجاحات وتكريمات عدة حظي بها طوال مسيرته الغنائية، وتزامناً مع الاحتفال بيوم ميلاده سوف نتطرق من خلال السطور التالية لمجموعة من أغانيه والتي لمست وجدان جمهوره وعبرت عن حالهم، إلى جانب تضمنها للعديد من الرسائل المهمة.التركيز على حياة الكثيرين وتسليط الضوء على متاعب الحياة التي يواجهونها مع بداية كل يوم جديد، كان من ضمن أهداف الفنان محمد منير حيث أراد أن تكون كلمات أغانيه قريبة للغاية من حياة جمهوره ، وهذا ما تحقق في أغنية " شتا " التي لمست لمست روتين حياتهم اليومية.... وتقول الأغنية في إحدى مقاطعها "بعد ما لف وبعد ما دار.. بعد ما هدّى وبعد ما ثار.. بعد ما داب واشتاق واحتار.. حط الدبلة وحط الساعة... حط سجايره والولاعة.. علّق حلمه على الشماعة".أما في أغنية " ممكن" قرر "" أن يحث محبيه على ضرورة سلوك طرق السعادة التي تبعث في نفسهم فرحة وتفاؤل تساعدهم على استكمال مسيرتهم في الحياة رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم ، وطالبهم أيضاً الابتعاد بصورة نهائية عن التواجد في الأماكن التي تجعلهم يشعرون بالحزن أو اليأس، ودللك على ذلك كلمات الأغنية في إحدى مقاطعها.. "أسكن بيوت الفرح آه ممكن.. أسكن بيوت الحزن لا يمكن... ومستحيل يا حزن راح تسكن.. قدر الزمان يفهمنا آه يمكن".يمكنكم قراءة .... أحمد أمين يروي مسيرة محمد منير.. ما القصة؟من الممكن اعتبار هذه الأغنية بمثابة شعار للأجيال التي عاصرت المشوار الفني لمنير أو للأجيال الأخرى، حيث يواجهون بها حالات الانكسار التي يتعرضون لها أو عندما يتملك منهم الفشل ويسيطر عليهم الإحباط، الكلمات البديعة للشاعر عصام عبدالله، والألحان المتميزة لمصطفى علي إسماعيل... "لو بطلنا نحلم نموت.. لو عدينا مرة خلاص... لو ردينا ضاع الخلاص.. حبة صبر حبة حماس.. يبقى الحلم صورة وصوت".الجدير بالذكر أن النجمينوتامر حسني انتهيا من تسجيل أغنيتهما الجديدة "الذوق العالي"، والتي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

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