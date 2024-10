شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو: لم أتعاطى الكوكاكين في حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى آل باتشينو أنه لم يتعاطى الكوكايين في حياته، على الرغم أن "الجميع يعتقدون أنه تعاطاه".

وظهر آل باتشينو ضيفا في بودكاست The Daily التابع لصحيفة نيويورك تايمز للحديث عن كتاب مذاكراته الجديد Sonny Boy: A Memoir، حيث أوضح أنه على الرغم من اعتقاده بأنه يتمتع بسمعة مدمن الكوكايين، إلا أنه في الواقع لم يلمس المخدرات من الدرجة الأولى.

حيث صرح آل باتشينو قائلا:" "لقد صُدموا عندما اكتشفوا أنني لا أتعاطى الكوكايين، لم أتعاطه ابدا في حياتي، لست من النوع الذي يتعاطى الكوكايين، ولا أحتاج إلى أي مخدر، أنا واعى تماما!"

وفى نفس السياق تحدث النجم العالمي جوني ديب، عن تجربته الإخراجية لفيلم Modi – Three Days On The Wings Of Madness، وعن اقناع الأسطورة آل باتشينو له لخوض تجربته الاخراجية الأولي، واصفاً طريقة إقناعه "عندما يتحدث آل باتشينو، فأنت تستمع".

ونقلت صحيفة deadline، في تقرير لها نشرته، تصريحات ديب بعد الترحيب الحار الذي حاز عليه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في اسبانيا، حيث يعرض أول اعماله الإخراجية فيلم Modi – Three Days On The Wings Of Madness.