هنا الزاهد تكشف عن أحدث أعمالها بمشاركة أمير كرارة

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أحدث أعمالها المنتظرة خلال الفترة المقبلة، والتى من أبرزها التعاون الأول مع الفنان أمير كرارة.

وقالت هنا الزاهد فى إنها انتهت من تصوير مشاهد فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني ، وأنها تنتظر عرضه فى السينما خلال الفترة المقبلة.

وعن الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، قالت هنا الزاهد إنها تستعد لخوض فيلمين بعنوان الشاطر بمشاركة أمير كرارة ، وفيلم “أن غاب القط” من بطولة آسر ياسين .

وأضافت هنا الزاهد أن هذا التعاون الأول مع الفنان أمير كرارة ، وتحمست جدًا للدور والفيلم لأنه السيناريو مميزًا والفيلم من إخراج أحمد الجندي ومن المتوقع أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن الأعمال الدرامية ، قالت هنا الزاهد إنها تنتظر عرض أحدث مسلسلاتها بعنوان إقامة جبرية ، والذى من المقرر أن يطرح نهاية العام ، مؤكدة أن الدور جديد ومختلف تمامًا عمّا قدمته من قبل لأن ينتمي لنوعية السيكودراما .

وظهر أبطال “إقامة جبرية” في البرومو وتدور بينهم أحداث مليئة بالغموض والإثارة والتهديدات وحالة مثيرة من القلق والتوتر.

كشفت منصة watch it عن عرض مسلسل “إقامة جبرية” فى نهاية العام الحالى وهو العمل المكون من 10 حلقات.

والمسلسل يقوم ببطولته هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

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