شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يقتحم محل صرافة ويعتدي على مالكه في محافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قتحم قيادي حوثي أحد محلات الصرافة في محافظة إب وسط اليمن واعتداء على مالكه .

وقالت مصادر محلية ، إن القيادي الحوثي الشامي والمعين من الحوثيين مسؤولا ثقافيا في مدينة السدة بمحافظة إب، اقتحم محل صرافة وقام بالاعتداء على مالكه .

وأضافت المصادر ان الشامي حاول التبرير لجريمته بان صاحب محل الصرافة، لم يمنحه الأولية في الطابور كونه هاشمي وجعله ينظر في الطابور مثل بقية اليمنيين .

هذا وأكدت المصادر ان السلالي الشامي تهجم على صاحب المحل واعتدى عليه ورفع سلاحه في وجهه مهددا بإغلاق المحل .

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