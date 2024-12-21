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مصدر رزقه الوحيد.. إحراق سيارة مواطن بحبيش

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عدن - ياسمين التهامي - br /> أقدم مجهولون على إضرام النار بسيارة مواطن في إحدى قرى محافظة إب، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة المنكوبة بمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

مصادر محلية قالت إن مجهولين أضرموا النيران في سيارة مواطن يدعى "فهد الزيادي" في مديرية حبيش شمال إب.

وأكدت المصادر أن النيران التهمت السيارة ـ نوع هايلوكس ـ بشكل كامل.

واوضحت المصادر بأن الزيادي يعمل على سيارته لنقل الركاب من إب إلى صنعاء وهي مصدر رزقه الوحيد، داعين سلطات المليشيا إلى سرعة ضبط الجُناة، ووضع حد للظاهرة الآخذة في التوسع.

وشهدت الأشهر والسنوات الماضية حوادث إحراق عشرات السيارات والمركبات بعدد من مديريات المحافظة، في ظاهرة دخيلة على المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والتي تشهد فوضى أمنية عارمة، وانتشار واسع لعصابات الحرابة والتقطع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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